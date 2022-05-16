Наркопритон прикрыли полицейские в Дятьково

В квартире стражи порядка нашли приспособления для курения.

Наркопритон обнаружили полицейские в городе Дятькове.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Брянской области узнали, что в квартире 34-летнего жителя Дятьково регулярно собираются наркозависимые граждане. Подозреваемый сам употребляет запрещённые вещества. Также ранее он был судим за мошенничество и причинение вреда здоровью.

Стражи порядка провели в квартире обыск. Полицейские нашли упаковочные материалы и приспособления для курения с остатками наркотиков.

Возбуждено уголовное дело.