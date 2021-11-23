Наряд ДПС гнался за пьяным водителем «Нивы» от Брянска до Малого Кузьмино

Полицейских вызвал очевидец.

Житель Брянска помог автоинспекторам задержать пьяного водителя.

Как сообщает городской ОГИБДД, 20 ноября около 0.30 очевидец сообщил в полицию, что к ресторану «Пивная бухта» в Советском районе подъехала «Нива», за рулем которой находился пьяный водитель.

На место прибыл ближайший экипаж ДПС. В этот момент «Нива» отъезжал от ресторана. Водитель проигнорировал требования об остановке и увеличил скорость.

Пытаясь оторваться от полицейских и совершая опасные маневры, он выезжал на встречную полосу и проезжал перекрестки на красный сигнал светофора. Остановить его удалось лишь в районе поселка Малое Кузьмино.

Выяснилось, что машиной управлял 39-летний житель Брянской области. От медицинского освидетельствования он отказался.

В отношении автомобилиста правоохранители составили шесть административных материалов за отказ от освидетельствования, невыполнение требования об остановке, выезд на встречную полосу и проезд на красный.

Еще два материала за нарушение правил применения ремней безопасности на него составили после проверки по системе «Паутина».