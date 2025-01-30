Насмерть сбившего молодого парня водителя ждёт суд в Брянске

По версии следствия, фигурант за рулём автомобиля SsangYong Actyon ехал со скоростью 82 км/ч по освещенному участку дороги по улице Речной. В районе дома № 7 по Бульвару Щорса иномарка сбила 19-летнего парня. Пешеход шёл через дорогу по переходу. Молодой человек от полученных травм скончался.

66-летнего жителя Брянска, насмерть сбившего на машине молодого парня на пешеходном переходе, ждёт суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

За соцконтрактом – будущее В регионе идёт масштабная популяризация такой меры господдержки, как социальный контракт. Итоги её реализации в 2024 году и планы на будущее обсудили на селекторном совещании проекта «Российское село». Реализовать стартап – будь то маникюрный салон или крестьянско-­фермерское хозяйство – поможет государство. Средства в рамках соцконтракта можно получить на конкретную вещь: на открытие собственного дела, развитие личного подсобного хозяйства и переобучение.

Тепло сердец В областном центре подвели итоги благотворительной акции. За время проведения акции «От сердца к сердцу», стартовавшей 19 декабря, более четырёх тысяч человек из 18 районов Смоленской области приняли участие в разнообразных мероприятиях. Важные итоги Благотворительная акция охватила широкий географический регион, пройдя в Смоленской областной Думе, Смоленском городском Совете, Штабе общественной поддержки «Единой России», федеральном центре травматологии и эндопротезирования и посёлке Ершичи. Среди участников были

В кругу добра Когда дети болеют редкими и тяжёлыми, угрожающими их жизни заболеваниями – это беда, с которой родителям, а подчас и органам власти на местах справиться бывает не под силу. Для помощи семьям, столкнувшимся с таким страшным несчастьем, по инициативе президента Владимира Путина четыре года назад был создан фонд «Круг добра». Он обеспечивает ребят дорогостоящими и эффективными

От грибов до черепицы Смоленская промышленность показывает сегодня уверенный рост. Одним из наиболее эффективных и востребованных инструментов стимулирования развития ключевого сектора экономики области стали льготные займы Регионального фонда развития промышленности. Об этом рассказал губернатор Василий Анохин, подчеркнув, что благодаря этой мере поддержки 20 предприятий получили дополнительное финансирование на расширение и модернизацию производств. «В общей сложности этим компаниям было предоставлено

Подарок из рук губернатора Стало уже хорошей традицией в преддверии Нового года проводить Всероссийскую акцию «Ёлка желаний». Её цель – дарить подарки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Активно участие в акции принял губернатор Василий Анохин, который на прошлой неделе встретится со смоленскими ребятами, чьи желания он исполнил. Все дети получили из рук главы региона подарки, загаданные в преддверии