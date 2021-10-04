Неисправная пила убила обвальщика «Брянской мясной компании»

На скамье подсудимых оказался специалист технической службы компании.

Брянский областной суд поставил точку в уголовном деле о причинении смерти по неосторожности в ООО «Брянская мясная компания». Вступил в силу приговор в отношении специалиста технической службы цеха по убою и переработке крупного рогатого скота предприятия, расположенного в Выгоничском районе.

Как сообщает региональная прокуратура, техник обнаружил неисправность гидравлической пилы, но не сообщил об этом руководству и не вывел пилу из эксплуатации.

При распиле туш обвальщик цеха включил пилу – вращающийся диск попал ему в подмышечную область. Мужчина умер в больнице в результате массивной кровопотери.

В июле Выгоничский районный суд приговорил специалиста технической службы к году ограничения свободы. Техник с решением суда не согласился и обжаловал приговор. Апелляционная инстанция Брянского областного суда жалобу отклонила.