Неизвестный водитель сбил пьяного пешехода под Дятьково

Его личность пока не установлена.

25-летний мужчина получил тяжелые травмы в результате ДТП в Дятьковском районе.

Как сообщает областная ГИБДД, 3 марта около 9.20 на 2-м километре дороги его сбил неизвестный водитель, который ехал от Сельцо в сторону деревни Косилово. Пьяный пешеход двигался в попутном направлении по проезжей части.

Его госпитализировали с ушибленной раной правой брови, гемартрозом левого коленного сустава, переломом мыщелка левого бедра и ушибом правого коленного сустава.

Личность водителя устанавливается.