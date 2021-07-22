Неизвестный водитель сбил женщину в Брянске

В обстоятельствах ДТП разбираются полицейские.

21 июля около 17.30 у дома № 17а по улице III Интернационала в Бежицком районе Брянска водитель Toyota RAV4, чья личность пока не установлена, при движении задним ходом сбил 40-летнюю женщину-пешехода.

Спустя несколько часов женщина обратилась в травмпункт. Медики диагностировали у нее ушиб правого лучезапястного сустава и сообщили о случившемся в полицию.

По факту ДТП проводится проверка, правоохранители устанавливают личность водителя внедорожника.