Нелегального банкира брянский суд отправил в колонию

Суд отправил брянца в колонию-поселение за незаконную банковскую деятельность на 66 млн рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Советский районный суд Брянск рассмотрел уголовное дело о незаконной банковской деятельности. На скамье д=подсудимых оказался 32-летний житель областного центра.

С сентября 2017 года по октябрь 2021 года мужчина давал деньги гражданам под проценты. Он получал от 2% до 10 % от выданных сумм ежемесячно. Незаконная банковская деятельность принесла ему 66,4 млн рублей.

Суд приговорил виновного к полутора годам в колонии-поселении и штрафу в 50 тысяч рублей. Решение не вступил в законную силу.