Несовершеннолетняя девушка погибла в ДТП на брянской трассе

17-летняя девушка погибла, а две женщины пострадали в ДТП на брянской трассе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 15 км автодороги «Брянск-Новозыбков-граница с Республикой Беларусь» в Брянском районе. 37-летняя женщина-водитель за рулем Chevrolet Lacetti при перестроении не учла боковой интервал. Легковушка задела двигавшийся рядом грузовой автомобиль Renault M-230. После столкновения Chevrolet выехал на встречную полосу и врезался в Volvo XC-99.

17-летняя пассажирка Chevrolet от полученных травм умерла на месте ДТП. Водитель этого автомобиля с травмой живота и внутренний кровотечение была госпитализирована. 69-летняя пассажирка Volvo также попала в больницу с переломом тазобедренной кости.