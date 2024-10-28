Нетрезвая автомобилистка сбила велосипедиста в Новозыбкове

Нетрезвая автомобилистка на иномарке сбила 72-летнего велосипедиста в Новозыбкове. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Авария произошла на улице Ленина в Новозыбкове. 27-летняя девушка-водитель за рулём автомобиля Ford выехала на встречную полосу и сбила 72-летнего велосипедиста. Пожилой мужчина ехал по краю проезжей части. Велосипедист попал в больницу с травмами.

Автомобилистка оказалась пьяна. Водительские права она получила пара месяцев назад. Инспекторы составили на девушку пять административных материалов. По факту аварии полицейские проводят проверку.