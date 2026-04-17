Криминал

Подозреваемого в повреждении иномарки жителя Глинищево задержали полицейские

2026, 17 апреля 10:18
Подозреваемого в повреждении иномарки жителя Глинищево задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В отдел полиции обратилась 63-летняя жительница Бежицкого района Брянска. Ночью неизвестный мужчина повредил принадлежащий ей автомобиль Renault Duster. Злоумышленник разбил заднее стекло. Потерпевшая оценила ущерб в ущерб 15 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска установили подозреваемого. 20-летний житель посёлка Глинищево уже был судим за аналогичное преступление.

Молодой человек признался в преступлении. Ночью он поссорился со своей девушкой. Злость он выместил на первой попавшейся на его пути машине.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества».

