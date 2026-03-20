Происшествия

Нетрезвого водителя задержали полицейские в Клинцовском районе

2026, 20 марта 11:44
Нетрезвого водителя задержали полицейские в Клинцовском районе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.  

 

Накануне сотрудники дорожно-патрульной службы в Клинцовском районе остановили на дороге автомобиль TENET T3. У 39-летнего мужчины за рулём были признаки алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование подтвердило, что водитель пьян. Наличие алкоголя составило 1,241 мг/л.

На водителя инспекторы составили административный материал. Мужчине грозит крупный штраф и лишение прав. Машину увезли на специализированную штрафстоянку.

