Нетрезвого водителя задержали полицейские в Клинцовском районе

2026, 20 марта 11:44

Нетрезвого водителя задержали полицейские в Клинцовском районе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Накануне сотрудники дорожно-патрульной службы в Клинцовском районе остановили на дороге автомобиль TENET T3. У 39-летнего мужчины за рулём были признаки алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование подтвердило, что водитель пьян. Наличие алкоголя составило 1,241 мг/л.

На водителя инспекторы составили административный материал. Мужчине грозит крупный штраф и лишение прав. Машину увезли на специализированную штрафстоянку.