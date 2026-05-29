Сотрудники брянского ГИБДД задержали нетрезвого водителя пассажирского автобуса. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.
Утром 22 мая на 193 километре автомобильной дороги «Брянск – Новозыбков – граница с Республикой Беларусь» сотрудники дорожно-патрульной службы остановили пассажирский микроавтобус Mercedes Sprinter. Он следовал из Белоруссии в Московскую область. Управлял автобусом 32-летний гражданин Республики Беларусь. Он перевозил 13 пассажиров.
Полицейские выявили у водителя явные признаки употребления спиртного. Состояние опьянение подтвердило освидетельствование.
Полицейские составили на автомобилиста административный протокол. Информацию направили перевозчику для принятия соответствующих мер.