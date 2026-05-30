2026, 30 мая 16:11

Иномарка столкнулась с СИМ на трассе в Унечском районе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Днём 29 мая на 135-м км автомобильной дороги федерального значения А-240 «Брянск — Новозыбков — граница с Республикой Беларусь» в Унечском районе произошла авария. 47-летняя женщина за рулём автомобиля Volkswagen не соблюдала безопасную дистанцию и столкнулась с электросамокатом MAIKAOLIN. 78-летний водитель СИМ выполнял поворот налево в разрешённом месте.

Пенсионер получил травмы. От госпитализации он отказался.

По факту дорожно-транспортного происшествия правоохранители возбудили административное расследование.