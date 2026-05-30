Переезд около посёлка Красная поляна перекроют на три дня

2026, 30 мая 12:34

Железнодорожный переезд около посёлка Красная поляна перекроют на три дня из-за ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

На переезде на 96 километра перегона Карачев – Мылинка около посёлка Красная поляна в Брянской области на три дня ограничат проезд автомобилей. Движение будет закрыто с 1 по 3 июня с 12:30 до 16:30. В этот период железнодорожники будут производить сварку рельсовых плетей. При наличии возможности транспорт будут пропускать ограниченно по одной полосе.

