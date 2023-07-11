Нетрезвый водитель сбил девушку в брянском селе

Нетрезвый водитель сбил 18-летнюю девушку на обочине дороги в брянском селе. О происшествии сообщили в региональном ГИБДД.

Авария произошла на улице Мира в селе Немеричи Дятьковского района. 50-летний водитель за рулём Volkswagen Caravelle выехал на обочину. Иномарка сбил стоящую там 18-летнюю девушку.

Пешехода с ушиб плечевого сустава отпустили домой после оказания помощи. А у водителя инспекторы установили состояние алкогольного опьянения.