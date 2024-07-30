Нетрезвый водитель сбил женщину около озера в Брянске

Нетрезвый водитель сбил пожилую женщину около озера Мутное в Брянске. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

Авария произошла в Фокинском районе Брянска. 31-летний водитель за рулём Peugeot 408, двигаясь задним ходом на парковке около озера Мутное, сбил 68-летнюю женщину. Мужчина скрылся с места ДТП. Пенсионерку с сотрясением головного мозга и гематомой лба госпитализировали.

Полицейские задержали 32-летнего водителя в селе Толмачево Брянского района. Мужчина оказался нетрезв. На него составили четыре протокола.