Обвиняемого в убийстве рецидивиста из Клинцов ждёт суд

2026, 06 июля 09:06

Обвиняемого в убийстве рецидивиста из Клинцов ждёт суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Клинцовский районный суд рассмотрит уголовное дело об убийстве. Приговор выслушает 51-летний житель города Клинцы. Фигурант ранее уже был судим за убийство.

По версии следствия, вечером 19 апреля 2026 года во дворе дома по улице Коммунистической в селе Рожны фигурант распивал спиртные напитки в компании знакомого. Между мужчинами произошёл конфликт. Обвиняемый ударил приятеля ножом в грудную клетку. Потерпевший умер на месте происшествия.