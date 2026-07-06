Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Происшествия

Обвиняемого в убийстве рецидивиста из Клинцов ждёт суд

2026, 06 июля 09:06
Обвиняемого в убийстве рецидивиста из Клинцов ждёт суд
Источник фото

Обвиняемого в убийстве рецидивиста из Клинцов ждёт суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

 

Клинцовский районный суд рассмотрит уголовное дело об убийстве. Приговор выслушает 51-летний житель города Клинцы. Фигурант ранее уже был судим за убийство.

По версии следствия, вечером 19 апреля 2026 года во дворе дома по улице Коммунистической в селе Рожны фигурант распивал спиртные напитки в компании знакомого. Между мужчинами произошёл конфликт. Обвиняемый ударил приятеля ножом в грудную клетку. Потерпевший умер на месте происшествия.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Нетрезвый водитель попал в ДТП на брянской трассе накануне
06 июля 14:34
Нетрезвый водитель попал в ДТП на брянской трассе накануне
Незаконную автозаправку и автомойку убрали в Брянске
06 июля 13:33
Незаконную автозаправку и автомойку убрали в Брянске
Три человека погибли и пять пострадали в аварии в Унечском районе
06 июля 12:38
Три человека погибли и пять пострадали в аварии в Унечском районе

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15742) брянск (7032) ДТП (2792) ГИБДД (2360) прокуратура (2137) уголовное дело (2080) Александр Богомаз (1998) суд (1795) авария (1682) мчс (1559) коронавирус (1272) дороги (1105)