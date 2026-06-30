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ЖКХ

Улицу Белорусскую отремонтируют в Брянске по нацпроекту

2026, 30 июня 13:54
Улицу Белорусскую отремонтируют в Брянске по нацпроекту
Источник фото

Улицу Белорусскую отремонтируют в Брянске по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

 

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» вошла улица  Белорусская в Фокинском районе Брянска. Подрядчик обновит более трёх километров дороги от моста через реку Снежеть до проспекта Московского.

Специалисты отремонтируют наружные инженерные сети. На проезжую часть уложат новое двухслойное асфальтобетонное покрытие из прочного ЩМА-16. Также рабочие установят новые светофорные объекты. Для пассажиров общественного транспорта сделают новые автопавильоны на остановках. 

В завершении ремонта подрядчик поставит дорожные знаки и нанесёт разметку термопластиком со световозвращающими элементами. Работы завершат в 2027 году.

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