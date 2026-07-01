Митинг в честь Дня ветеранов боевых действий прошёл в Брянске

2026, 01 июля 15:07

Митинг в честь Дня ветеранов боевых действий прошёл в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

1 июля в России отмечают День ветеранов боевых действий. В Брянске у мемориала «Круговая оборона» прошёл торжественный митинг. Участие в нём приняли врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, депутаты и руководители города Брянска, матери погибших воинов Лидия Ермакова, Галина Василёва и Марина Седнева.

Собравшиеся почтили память тех, кто защищал Отечество в войнах, военных конфликтах и специальной военной операции. К бюстам героев-десантников и к монументу «Круговая оборона» легли цветы. Митинг завершился минутой молчания и гимном Российской Федерации.