Брянская спортсменка выиграла Кубка России по рукопашному бою

2026, 06 июля 08:31

Брянская спортсменка выиграла Кубка России по рукопашному бою. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

На прошлой неделе в Анапе прошёл Кубок России по рукопашному бою. Участие в соревнованиях приняли более 380 мужчин и женщин из 20 субъектов.

Брянск представила воспитанница спортшколы «Торпедо» Виктория Климушкина. Она выступила сразу в двух дисциплинах. В «поединке» Виктория Климушкина стала бронзовым призером. В дисциплине «демонстрация техники» (демобой) брянская спортсменка завоевала золотую медаль.