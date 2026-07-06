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Брянская спортсменка выиграла Кубка России по рукопашному бою

2026, 06 июля 08:31
Брянская спортсменка выиграла Кубка России по рукопашному бою
Источник фото

Брянская спортсменка выиграла Кубка России по рукопашному бою. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

 

На прошлой неделе в Анапе прошёл Кубок России по рукопашному бою. Участие в соревнованиях приняли более 380 мужчин и женщин из 20 субъектов.

 

Брянск представила воспитанница спортшколы «Торпедо» Виктория Климушкина. Она выступила сразу в двух дисциплинах. В «поединке» Виктория Климушкина стала бронзовым призером. В дисциплине «демонстрация техники» (демобой) брянская спортсменка завоевала золотую медаль.

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