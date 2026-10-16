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Общество

Брянский губернатор вручил награды работникам дорожного хозяйства

2026, 16 октября 12:00
Брянский губернатор вручил награды работникам дорожного хозяйства
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Брянский губернатор вручил награды работникам дорожного хозяйства. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

 

15 октября в Хрустальном зале областного правительстве прошло торжественное мероприятие в честь Дня работников дорожного хозяйства. Сотрудников и ветеранов сферы поздравили губернатор Егор Ковальчук, председатель облдумы Валентин Суббот, федеральный инспектор Игорь Фильченков, первый зампредседателя комитета по региональной политике и местному самоуправлению Госдумы Александр Богомаз.

«Ваш труд имеет огромное, решающее значение для развития региона. Каждый отремонтированный мост, каждый километр трассы — это вклад в будущее, в безопасность и качество жизни людей. Вы строите потенциал региона. Брянская область сегодня живет и работает в непростых условиях, но отрасль не прекратила ни ремонт, ни Лучшие работники организаций дорожной отрасли и их структурных подразделений получили из рук представителей власти государственные награды. 

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