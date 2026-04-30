Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Криминал

Очередного курьера мошенников задержали брянские полицейские

2026, 30 апреля 11:22
Источник фото

Похитившего у пенсионеров более полутора миллионов рублей курьера мошенников задержали брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.   

 

Сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска задержали курьера дистанционных мошенников. В преступлениях подозревают 23-летнего уроженца Москвы. Он успел дважды побывать в Брянской области и похитить у четырех пенсионерок 1 524 000 рублей.

Злоумышленники представлялись сотрудниками государственных и силовых, а также юридических фирм. Потерпевших информировали о возможности получить денежную выплату, а затем пугали подозрениями в причастности к преступлениям. Потом жертвам предлагали юридическую помощь и требовали задекларировать имеющиеся сбережения. Деньги женщины передавали курьеру. 

Подозреваемого оперативники задержали в Москве. При нём находились 724 тысяч рублей, похищенные у жительниц Жуковки и Брянска. Полученные от двух других потерпевших деньги злоумышленник успел перевести сообщникам.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15023) брянск (6923) ДТП (2736) ГИБДД (2284) прокуратура (2093) уголовное дело (2042) Александр Богомаз (1970) суд (1789) авария (1653) мчс (1536) коронавирус (1272) умвд (1063)