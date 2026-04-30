Очередного курьера мошенников задержали брянские полицейские

2026, 30 апреля 11:22

Похитившего у пенсионеров более полутора миллионов рублей курьера мошенников задержали брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска задержали курьера дистанционных мошенников. В преступлениях подозревают 23-летнего уроженца Москвы. Он успел дважды побывать в Брянской области и похитить у четырех пенсионерок 1 524 000 рублей.

Злоумышленники представлялись сотрудниками государственных и силовых, а также юридических фирм. Потерпевших информировали о возможности получить денежную выплату, а затем пугали подозрениями в причастности к преступлениям. Потом жертвам предлагали юридическую помощь и требовали задекларировать имеющиеся сбережения. Деньги женщины передавали курьеру.

Подозреваемого оперативники задержали в Москве. При нём находились 724 тысяч рублей, похищенные у жительниц Жуковки и Брянска. Полученные от двух других потерпевших деньги злоумышленник успел перевести сообщникам.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».