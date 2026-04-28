Происшествия

Нетрезвый водитель пытался скрыться от полиции в Брянске

2026, 28 апреля 09:36
Нетрезвый водитель пытался скрыться от полиции в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.  

 

Глубокой ночью 24 апреля наряд дорожно-патрульной службы на улице Ново-Советской в районе дома № 130 в Бежицком районе Брянска заметили подозрительный автомобиль Volkswagen Polo. Инспекторы подали сигнал об остановки транспортного средства. Но водитель попытался скрыться.

Автомобиль стражи порядка остановили на 20 километре автодороги Брянск-Дятьково в Дятьковском районе. За рулём оказался 29-летний мужчина, не имеющий права управления. Он также был пьян. Состояние опьянения подтвердило освидетельствоание.

На водителя стражи порядка составили 13 административных материала, в том числе шесть материалов за проезд на запрещающий сигнал светофора и четыре – за выезд на встречную полосу. Автомобиль нарушителя отправили на штрафстоянку.

