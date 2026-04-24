Брянские депутаты присвоили пяти населённым пунктам почётные звания.

2026, 24 апреля 15:34
Брянские депутаты присвоили пяти населённым пунктам почётные звания. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента. 

 

24 апреля в Брянской областной Думы прошло очередное заседание. В нём принял участие губернатор Александр Богомаз.

В преддверии Дня Победы депутаты традиционно проголосовали за присвоение почетных званий населённым пунктам Брянской области. «Городом партизанской славы» стал Мглин. Звания «Село партизанской славы» присвоены селам Рябчевск Трубчевского района и Гололобово Навлинского района. Деревня Болотня Клетнянского района теперь носит звание «Населенный пункт партизанской славы», а  посёлок Холмечи Суземского района – «Поселок партизанской славы».

«Эти населенные пункты получат не только соответствующие регалии, но и финансовую помощь на благоустройство территорий», – уточнил Александр Богомаз.

Читайте также

Брянщина присоединится к масштабному Всероссийскому субботнику
24 апреля 14:44
Брянщина присоединится к масштабному Всероссийскому субботнику
Учреждения ордена «За заслуги перед Брянской областью» утвердили депутаты
24 апреля 14:31
Учреждения ордена «За заслуги перед Брянской областью» утвердили депутаты
Брянец выиграл Кубок Липецка по джиу — джитсу
24 апреля 13:12
Брянец выиграл Кубок Липецка по джиу — джитсу

