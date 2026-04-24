Брянские депутаты присвоили пяти населённым пунктам почётные звания. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
24 апреля в Брянской областной Думы прошло очередное заседание. В нём принял участие губернатор Александр Богомаз.
В преддверии Дня Победы депутаты традиционно проголосовали за присвоение почетных званий населённым пунктам Брянской области. «Городом партизанской славы» стал Мглин. Звания «Село партизанской славы» присвоены селам Рябчевск Трубчевского района и Гололобово Навлинского района. Деревня Болотня Клетнянского района теперь носит звание «Населенный пункт партизанской славы», а посёлок Холмечи Суземского района – «Поселок партизанской славы».
«Эти населенные пункты получат не только соответствующие регалии, но и финансовую помощь на благоустройство территорий», – уточнил Александр Богомаз.