Очередного курьера мошенников задержали полицейские в Брянске

Очередного курьера телефонных мошенников по горячим следам задержали брянские правоохранители. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию в один день обратились сразу две жительницы Советского района Брянска. 78-летняя и 80- летняя пенсионерки стали жертвами телефонным обманщиков. Неизвестные сообщили им о якобы совершившим ДТП родных и потребовали денег за спасение от уголовной ответственности. Прибывшему курьеру женщины передали 75 тысяч и 141 тысячу рублей.

Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний таксист из Брянска. Деньги он успел перевести сообщникам.

Возбуждены уголовные дела. Подозреваемый пообещал возместить потерпевшим ущерб.