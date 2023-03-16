Очередного курьера телефонных мошенников задержали стражи порядка в Унече (ВИДЕО)

Курьера телефонных мошенников из Смоленской области задержали брянские правоохранители в Унече. Об этом рассказали в региональном УМВД.

Оперативники уголовного розыска в городе Унеча с поличным задержали курьера телефонных мошенников, когда тот направлялся к обманутой пенсионерке. 29-летний житель Смоленской области только в январе этого года освободился из мест лишения свободы. Но с криминалом не расстался.

Сначала он забрал 100 тысяч рублей у жертвы мошенничества в своём регионе, а затем стал промышлять Брянской области. За один день собрал свыше 1,3 млн рублей с четверых пенсионеров Почепского и Унечского районов. С каждой суммы он получал 5% комиссионных.

Возбуждены уголовные дела. Мужчину взяли под стражу. Расследование продолжается.