Очевидцы сообщили о найденном в Брянске обгоревшем трупе младенца

Информация о ЧП появилась в соцсетях.

Брянцы рассказали в соцсетях об обнаружении обгоревшего трупа младенца с проломленным черепом. По их словам, тело найдено в лесу Заставище на Новом Городке.

На место, сообщают очевидцы, прибыли медики и следователи.

Официальной информации о случившемся пока не поступало.