Один человек погиб, 10 эвакуированы, двое детей спасены при пожаре в Брянске (ВИДЕО)

Крупный пожар произошел в Бежицком районе Брянска.

Вечером 7 марта случился пожар на улице Орловской в Бежицком районе Брянска.

В 20.08 в региональное ГУ МЧС сообщили о возгорании в квартире пятиэтажки по улице Орловской.

На место оперативно прибыли пожарные расчеты на трех автоцистернах, автолестница, служба пожаротушения и оперативная группа регионального МЧС. Возгорание тушили с помощью двух ручных пожарных стволов, работало два звена газодымозащитной службы. Потушить пожар удалось в 20.30.

В результате ЧП погибла пожилая женщина. Спасатели вынесли из здания двух детей. 10 человек были эвакуированы.

Причину возгорания установят эксперты.