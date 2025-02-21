Ограбление посетителя бара в Брянска раскрыли полицейские

Молодого рецидивиста, подозреваемого в ограблении посетителя бара в Брянска, задержали полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В баре в Бежицком районе областного центра произошёл грабёж. К 45-летнему мужчине обратился молодой человек и попросил мобильный телефон, чтобы сделать срочный звонок. Получив телефон, злоумышленник убежал.

Сотрудники полиции задержали 18-летнего жителя Брянска. Он уже был судим за кражу. Похищенный телефон полицейские у него изъяли.

Возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабёж».