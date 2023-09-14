«Ока» насмерть сбила пожилую женщину в Суземке
«Ока» насмерть сбила 65-летнюю женщину в Суземке. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла на улице Вокзальной в поселке Суземка. 61-летний водитель за рулем «СЕАЗ 11113 — Ока» сбил 65-летнюю женщину. Пешеход шла через дорогу в неположенном месте.
От полученных травм пенсионерка умерла на месте. Полиция проводит проверку по факту аварии.
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