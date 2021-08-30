Оргтехника загорелась в школе по улице Пушкина в Брянске

Пожар оперативно потушили.

Утром 30 августа произошел пожар в Володарском районе Брянска. В 10.25 в региональное ГУ МЧС сообщили о задымлении в трехэтажном здании школы № 46 по улице Пушкина.

На место прибыли четыре пожарные автоцистерны и автолестница. Выяснилось, что в кабинете на втором этаже загорелась оргтехника. В 10.42 пожар потушили.

По данным МЧС, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.