Отец и сын из Мглина получили условные сроки за сбыт контрафактных сигарет и спиртного

Отец и сын из Мглина получили условные сроки за сбыт сигарет и спиртного без маркировки на 390 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Мглинского района рассмотрел уголовное дело о сбыте контрафактных сигарет и алкоголя без лицензии. На скамье подсудимых оказались 55-летний мужчина и его 32-летний сын.

С марта 2021 года по июль 2022 года родственники продавали немаркированный алкоголь и сигареты в Мглине и Мглинском районе. Стражи порядка при задержании из незаконного оборота изъяли 967 бутылок контрафактного спиртного на сумму более 180 тысяч рублей, а также 1568 пачек сигарет на 210 тысяч рублей. Ущерб владельцам товарных знаков ущерб превысил 100 тысяч рублей.

Суд приговорил каждого к двум годам лишения свободы условно и штрафу в 320 тысяч рублей. Также в доход государства у мужчины конфисковали вырученные 160 тысяч рублей и автомобиль, на котором перевозили незаконную продукцию. Приговор не вступил в законную силу.