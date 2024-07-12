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Пассажир порвал ухо и сломал лодыжку в ДТП на брянской трассе

2024, 12 июля 17:36 Происшествия
Пассажир порвал ухо и сломал лодыжку в ДТП на брянской трассе
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Пассажир иномарки порвал ухо и сломал лодыжку в ДТП на брянской трассе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции. 

На 54 километре автодороги «Брянск-Дятьково-граница Калужской области» произошло ДТП. 20-летний водитель за рулём Volkswagen Golf врезался в автомобиль «ГАЗ 2824DH». 30-летний водитель грузовика поворачивал налево. 

46-летний пассажир иномарки  порвал ухо и сломал лодыжку. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия. 

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