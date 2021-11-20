Пассажир «ВАЗа» погиб в ДТП в Гордеевском районе

Пьяный водитель протаранил тросовое ограждение.

Смертельная авария произошла 19 ноября около 1.00 на 3-м километре дороги Клинцы – Гордеевка – Красная Гора – Антоновка в Гордеевском районе.

Как сообщает областная ГИБДД, пьяный 36-летний водитель «ВАЗ-2109», двигаясь от села Уношево в сторону дороги Клинцы – Гордеевка – Красная Гора, врезался в тросовое ограждение, после чего машина вылетела в кювет.

37-летний пассажир погиб. В момент аварии водитель и пассажир не были пристегнуты.

В ГИБДД установили, что на опорах тросового ограждения отсутствует вертикальная дорожная разметка. Возбуждено административное дело, проводится расследование.