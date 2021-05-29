Пассажирка «ВАЗа» погибла, двое детей ранены в ДТП под Навлей

Аварию спровоцировал водитель Mercedes с прицепом.

Смертельная авария произошла 28 мая около 16.40 на 389-м километре трассы М3 Украина в Навлинском районе.

По предварительной информации областной ГИБДД, 64-летний водитель Mercedes с прицепом начал движение с полосы разгона в направлении Киева, чтобы развернуться. Не убедившись в отсутствии других машин, он протаранил «ВАЗ-21102», 38-летний водитель которого ехал со стороны Брянска.

36-летняя пассажирка «ВАЗа» погибла на месте.

Шестилетнего и десятилетнюю пассажиров «ВАЗа» доставили в больницу с травмами.