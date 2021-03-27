Пассажирка «ВАЗа» погибла при обгоне на брянской трассе

Водителя доставили в больницу с травмами.

Смертельная авария произошла 26 марта около 20.26 на 159-м километре дороги Орел – Брянск – Смоленск в Жуковском районе.

Как сообщает областная ГИБДД, 31-летний водитель «ВАЗ-217030», двигаясь в сторону Брянска, пошел на обгон и врезался во встречный Volkswagen Passat под управлением 36-летнего водителя.

26-летняя пассажирка «ВАЗа» погибла на месте. Водителя «ВАЗа» госпитализировали с закрытым вывихом правого бедра, переломом вертлужной впадины, сотрясением головного мозга и ушибом легких.