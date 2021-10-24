Пенсионер погиб при пожаре в Гордеевском районе
Пожар произошел в поселке Мирный.
В ночь на 24 октября произошел крупный пожар в Гордеевском районе. Около 1.45 загорелась квартира на втором этаже двухэтажного дома по улице Ленина в поселке Мирный.
Пожар потушили спустя 10 минут. 63-летний мужчина погиб. Причина возгорания устанавливается.
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