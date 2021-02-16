Пенсионер провел ночь в лесу под Брянском до приезда спасателей

Мужчина выжил при 21-градусном морозе.

В ночь на 16 февраля в Выгоничском районе 60-летний мужчина заблудился в лесу.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, накануне поздним вечером двое мужчин направились пешком по лесной дороге из поселка Выгоничи в деревню Залядку – их разделяют 10 километров. Один из мужчину благополучно добрался до дома, а второй отстал и заблудился.

Ночные поиски пропавшего успехом не увенчались. Их осложняла труднопроходимая местность. К утру к спасательной операции присоединились сотрудники специализированной пожарно-спасательной части ФПС ГУ МЧС России по Брянской области.

Несколько часов они прочесывали лес на снегоходе и нашли пенсионера. Ему выдали теплую одежду и доставили к медикам. Сейчас его жизни ничто не угрожает.