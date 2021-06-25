Пенсионерка из Трубчевска пропала в лесу

Пожилая женщина нуждается в медицинской помощи.

В Трубчевске пропала 78-летняя Антонина Осиповна Новикова (Инюхина). Утром 24 июня она ушла в лес и не вернулась, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт». Ее ищут родные, полицейские и добровольцы.

Приметы: рост 158 сантиметров, худощавого телосложения, короткие седые волосы, голубые глаза. При себе имела ведро.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Антонины Новиковой, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 112.