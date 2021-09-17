Пенсионерка пострадала при поездке в автобусе в Брянске

Пожилая женщина не удержалась на ногах.

66-летняя пассажирка пострадала во время поездки в автобусе в Советском районе Брянска. Как сообщает областная ГИБДД, 40-летний водитель автобуса «МАЗ» начал движение от остановки на проспекте Ленина. Пассажирка, стоявшая в средней части салона, не держась за поручень, упала.

Медики диагностировали у нее ссадины волосистой части головы и локтевых суставов, ушиб четвертого пальца правой руки. По факту ДТП полицейские проводят проверку.