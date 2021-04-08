Пенсионерка ранена в тройном ДТП на Московском проспекте Брянска

Аварию спровоцировал 19-летний водитель.

Тройная авария произошла 7 апреля около 12.40 у дома № 66 по Московскому проспекту в Фокинском районе Брянска.

Как сообщили в городском ОГИБДД, 19-летний водитель Ford Focus, двигаясь от улицы Менжинского к улице Дзержинского, не соблюдая дистанцию, врезался в попутную Skoda Octavia под управлением 24-летнего водителя. Затем Skoda протаранила попутный «ВАЗ-21214» под управлением 36-летнего водителя.

В результате аварии пострадала 66-летняя пассажирка Skoda Octavia – у нее ушиб мягких тканей головы.

По результатам медицинского освидетельствования в момент аварии все водители были трезвы. По факту ДТП полицейские проводят проверку.