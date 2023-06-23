Перед брянским судом предстанет главарь банды «Саранские» (ВИДЕО)

Перед брянским судом по семи уголовным статьям предстанет главарь банды «Саранские». Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
Брянские следователи направили в суд уголовное дело по семи статьям: руководство бандой, убийство, сопряженном с бандитизмом, вымогательство, покушении на мошенничество, фальсификации доказательств и посредничестве во взяточничестве. В преступлении обвиняют 61-летнего жителя города Брянска.
По версии следователей, мужчина в 90-х годах вступил в банду «Саранские». В 2002 году он возглавил группировку. В банды в разные годы входило не менее 19 участников. Они стремилась к получению криминального контроля над фирмами. Мешавших их планам члены группы убивали. Бандиты были вооружены пистолетами, автоматами и даже гранатами.
На счету «Саранских», в том числе, убийство депутата Брянского городского совета народных депутатов и гендиректора «Комплекс» Александра Ищенко и предпринимателя и участника другой преступной группировки Петра Кожемяко.
Банда «Саранские» просуществовала с 1995 года до фактического задержания в мае 2022 года ее лидера и участников.
Главарь признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Двое участников уже получили сроки. Расследование уголовных дел в отношении остальных находится на завершающей стадии.
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