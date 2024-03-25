Перед брянским судом предстанет сжёгшая паспорт молодая москвичка

Перед брянским судом предстанет 22-летняя жительница Москвы, сжёгшая свой паспорт на камеру. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Советский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о надругательстве над Государственным гербом Российской Федерации и причинении вреда здоровью. В преступлениях обвиняют 22-летнюю жительницу города Москвы.

По версии правоохранителей, ранним утром 1 января 2024 года пьяная девушка около развлекательного клуба по улице 2-ой Почепской в Брянске демонстративно сожгла свой паспорт, но обложке которого изображён Государственный герб Российской Федерации. Происходящее попало на камеру.

Кроме того, 12 ноября 2023 года нетрезвая фигурантка в помещении бара на первом этаже здания гостиницы «Брянск» на проспекту Ленина поссорилась с посетительницей. Подозреваемая ударила её в лицо головой, причинив вред здоровью средней тяжести.

Обвиняемая находится под домашним арестом.