Перед судом предстанет бывший брянский лесничий за вырубку 24 деревьев

Перед судом предстанет бывший брянский лесничий за незаконную вырубку 24 деревьев на 400 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Трубчевский районный суд рассмотрит уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений. в преступлении обвиняют 41-летнего жителя Трубчевского района.

По версии следствия, в мае — июне 2021 года фигурант исполнял обязанности участкового лесничего. На вверенном ему участке в Трубчевском районе мужчина незаконно срубил 23 сосны и одну березу. Ущерб государственному лесному фонду превысил 415 тысяч рублей.

На имущество обвиняемого наложен арест.