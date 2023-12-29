Перед судом предстанет бывший брянский лесничий за вырубку 24 деревьев
Перед судом предстанет бывший брянский лесничий за незаконную вырубку 24 деревьев на 400 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Трубчевский районный суд рассмотрит уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений. в преступлении обвиняют 41-летнего жителя Трубчевского района.
По версии следствия, в мае — июне 2021 года фигурант исполнял обязанности участкового лесничего. На вверенном ему участке в Трубчевском районе мужчина незаконно срубил 23 сосны и одну березу. Ущерб государственному лесному фонду превысил 415 тысяч рублей.
На имущество обвиняемого наложен арест.
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