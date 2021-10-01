Пешеход погиб под колесами внедорожника в Выгоничском районе

Дорогу он пересекал в неположенном месте и был одет в темную одежду без световозвращающих элементов. В ГИБДД полагают, что пешеход был пьян. Его состояние определит посмертная экспертиза.

42-летний мужчина погиб на 39-м километре дороги Брянск –Новозыбков – граница с Республикой Беларусь в Выгоничском районе. 30 сентября около 22.20 пешехода сбил 42-летний водитель Toyota Land Cruiser. От полученных травм мужчина скончался.

Новая железнодорожная ветка свяжет станцию Людиново-1 и особую экономическую зону «Калуга» Холдинг «РЖД» завершил строительные работы по созданию железнодорожной ветки, соединяющей станцию Людиново-1 Московской железной дороги и территорию особой экономической зоны «Калуга». Протяженность ветки составляет около 8 км. Созданная железнодорожная инфраструктура обеспечит потребности резидентов особой экономической зоны в перевозках в объеме до 1,6 млн тонн в год. Для обеспечения подачи и уборки вагонов на территорию ОЭЗ

Прислушайтесь к сердцу! Накануне Всемирного дня сердца врачи напоминают о необходимости беречь свое здоровье. Сегодня, когда все мировое сообщество главным образом говорит об опасности COVID-19, есть прекрасная возможность вспомнить о нашем сердце. Оказывается, даже есть Всемирный день сердца, который ежегодно отмечается 29 сентября. И как раз отнюдь не коронавирус и его последствия, а именно сердечно-сосудистые заболевания являются лидерами

Добрые мудрости Необычный социальный проект реализуется в Смоленской области в преддверии Международного дня пожилого человека, который, напомним, отмечается 1 октября. Проект называется «Добрые мудрости», и его главными героями стали представители «серебряного возраста», проживающие в домах-интернатах и находящиеся на надомном социальном обслуживании. Пенсионерам предложили поделиться накопленным жизненным опытом и мудростью с молодёжью. Более подробно о проекте рассказал губернатор

Дорога к дому Как в регионе создают комфортную среду и ремонтируют дороги? Год неумолимо близится к завершению, а это значит, что в финальную стадию выходит ремонт общественных территорий, дворов и дорог, который проводится в рамках регпроекта «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Большая часть работ на объектах уже завершена. Местные жители и гости Смоленщины

Переезд 17 км в Дорогобужском районе Смоленской области будет закрыт для движения автотранспорта 5 октября на время ремонтных работ 5 октября с 9:00 до 18:00 для движения автомобилей будет закрыт железнодорожный переезд 17 км, расположенный вблизи деревни Шаломино Дорогобужского района Смоленской области. Это связано с проведением плановых ремонтно-путевых работ на участке Сафоново – Азотная, направленных на обеспечение безопасности движения автомобилей и поездов. Обращаем внимание автомобилистов, что в качестве альтернативного маршрута на период ремонта объезд