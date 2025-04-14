Пешеход погиб в ДТП на трассе в Карачевском районе

Пешеход погиб под колёсами иномарки на трассе в Карачевском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Ночью 12 апреля в Карачевском районе на 99-м км автодороги федерального значения Р-120 «Орел — Брянск — Смоленск» — граница с Республикой Беларусь произошла авария. 49-летний водитель за рулём автомобиля Toyota NOAH сбил 51-летнего пешехода. Мужчина пересекал проезжую часть с велосипедом не по переходу.

Пешеход погиб на месте от полученных травм до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

Полицейские разбираются в обстоятельствах смертельной аварии.