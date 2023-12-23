Пешеход попал под автобус в Брянске

Нетрезвый мужчина попал под автобус на остановке в Брянске. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На улице Ново-Советской в Брянске произошло ДТП. 44-летний водитель автобуса «Ирито» на остановке наехал на 58-летнего пешехода. Мужчина вышел из автобуса и, не удержав равновесие, упал под заднее правое колесо.

С переломом ноги пострадавшего доставили в больницу. Мужчина был пьян.