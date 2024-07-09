22-летний пешеход попал под Lexus на переходе в Брянске. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на проспекте Московском в городе Брянске. 47-летний водитель за рулём автомобиля Lexus сбил 22-летнего пешехода. Парень шёл через дорогу по переходу на запрещающий сигнал светофора. С переломом ноги пострадавший попал в больницу.

По факту аварии полиция проводит проверку.