28-летний пешеход сломал ногу в ДТП в Брянске. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

ДТП произошло в районе дома 1 по улице Никитина в Брянске. Mercedes-Benz С180 сбил 28-летнего пешехода. Мужчина перебегал проезжую часть неподалёку от перехода. Пешехода с переломом ноги отвезли в больницу

На водителя инспекторы составили административные протоколы за отсутствие страхового полиса и тонировку. По факту аварии полиция проводит проверку.