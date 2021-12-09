Пешехода в Брянске сбил припаркованный автомобиль

В иномарку на дороге врезалась отечественная легковушка.

Дорожно-транспортное происшествие произошло рано утром на улице 22-го Съезда КПСС в Брянске. По информации УМВД России по Брянской области, 19-летний водитель ВАЗ-2110 не справился с управлением и врезался в припаркованный автомобиль Getz. От удара иномарку отбросило на проходившего мимо 32-летнего пешехода.

Мужчина получил ушиб голени и ссадины. Ему оказали медицинскую помощь и отпустили лечиться домой.